Играющий в КПЛ воспитанник "Ливерпуля" получил предложение от европейского клуба

Вингер "Турана" Тони Силва, являющийся воспитанником английского "Ливерпуля", может покинуть Казахстан. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Отмечается, что к нему поступило интересное предложение из высшего дивизиона Греции. В КПЛ же у него имеется четкий офер от "Аксу" и интерес со стороны еще одного клуба.
Силва перешел в "Туран" перед этим сезоном, до этого в Казахстане выступал в "Таразе" и "Тоболе".
В текущем чемпионате страны он провел десять матчей за туркестанцев и сделал два ассиста.
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