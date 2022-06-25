Играющий в КПЛ воспитанник "Ливерпуля" получил предложение от европейского клуба

Вингер "Турана" Тони Силва, являющийся воспитанником английского "Ливерпуля", может покинуть Казахстан. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что к нему поступило интересное предложение из высшего дивизиона Греции. В КПЛ же у него имеется четкий офер от "Аксу" и интерес со стороны еще одного клуба.

Силва перешел в "Туран" перед этим сезоном, до этого в Казахстане выступал в "Таразе" и "Тоболе".

В текущем чемпионате страны он провел десять матчей за туркестанцев и сделал два ассиста.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 6 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 7 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 8 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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