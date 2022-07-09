"Игра "Кайрата" стала смелой и динамичной". Седнев - о старте в Кубке Казахстана и Астанове

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев высказался о матче первого тура группового этапа Кубка Казахстана против "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz. Шымкентцы потерпели поражение в Алматы со счетом 0:2.

- Александр Сергеевич, ваши впечатления от игры.

- Победа "Кайрата" не вызывает сомнений. Наверное, следствием тому не только наши действия, но в большинстве случаев действия соперника, они предложили очень агрессивную игру. Мы воспринимаем это поражение как урок, как холодный душ. Нет претензий к игрокам по самоотдаче. Есть претензии к себе, вероятно, мне не хватило смелости, чтобы провести более масштабную ротацию, поскольку команда могла быть выхолощена после серии успешных результатов.

- Насколько "Кайрат" изменился по сравнению с вашим первым очным матчем в Шымкенте?

- Очевидно, что команда изменилась. Поменялась философия игры. Мне нравится нынешняя игра "Кайрата" - в атаку, смелая, где-то даже авантюрная, но это оправдано. Люблю играть с такими командами. Мы тоже стараемся привить такой стиль. Плюс, показалось, что игра стала более динамичная. Хотя и до этого "Кайрат" был целостной командой.

- С чем связаны постоянные смены позиций ваших игроков во время матчей? Например, Эльхан Астанов начинает в атаке, а во втором тайме часто уходит на позицию правого латераля.

- Некоторые игроки ограничены в своих действиях. Они выходят на фланговой позиции и все, он там в этой зоне, весь матч. Хотя во время игры бывают разные ситуации. Я хочу, чтобы они более тотально смотрели на эпизоды. Это не эксперименты. В частности, Эльхан часто играет инсайда, но для того, чтобы его маневры были более эффективны, ему необходимо посмотреть на эту позицию с другого ракурса.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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