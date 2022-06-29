Хотел играть за "Кайрат". Российский футболист определился с будущим

"Родина", представляющая ФНЛ (второй по силе дивизион России), объявила о контракте с 26-летним защитником Александром Клещенко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом детали контракта не разглашаются.

Футболист начинал профессиональную карьеру во второй команде "Алании", будучи воспитанником одноименной ДЮСШ. На протяжении трех сезонов выступал за главную и молодежную команды "Кубани" - в составе краснодарского клуба в общей сложности провел 101 матч. Среди команд ФНЛ играл за "Томь" и "Енисей".

В Казахстане выступал за такие команды, как "Тобол", "Ордабасы" и "Туран".

Ранее сообщалось, что после ухода из "Турана" он хотел перейти в "Кайрат" и готов был ехать в Алматы на скромные финансовые условия.