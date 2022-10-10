"Хочу развеять слухи ...". Лидер "Ордабасы" объяснил свое отсутствие в матче с "Астаной"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и "Ордабасы" Эльхан Астанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, по какой причине он пропустил недавний матч с "Астаной". Ранее возникли слухи, что игрок в это время находился на свадьбе родственников.
"Александр Сергеевич сказал, что команду подкосил вирус, и это действительно так, но в моем случае другая причина, из-за которой я пропускал матч с "Астаной". В недавнем матче с "Атырау" мне попали рядом с ахиллом, возник отек. После этого 6 октября на тренировке я подвергнул ногу и повредил ахилл. Ранее у меня уже была такая травма и вот снова в том же месте. Совместно с тренерским и медицинским штабом мы решили не рисковать, тем более возникала вероятность усугубить повреждение, учитывая искусственное покрытие на "Астана Арене".
Поэтому хочу развеять слухи со стороны некоторых пабликов о том, что я гулял на свадьбе в день матча. На свадьбе я действительно присутствовал, но это был другой день, и еще раз подчеркну, что матч с "Астаной" пропускал исключительно из-за травмы.
Что касается будущей игры с "Шахтером", сейчас еще хожу на физиотерапию, в ближайшие дни попробую приступить к тренировкам, если все будет нормально, то, вероятно, сыграю", - заявил Астанов.
Напомним, что "Ордабасы" в прошедшем туре КПЛ потерпел крупное поражение от "Астаны" - 0:6. Помимо Астанова, игру в столице пропускали Бекхан Шайзада и Карам Султанов.
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