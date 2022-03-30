Хет-трик и первый гол Васина. "Кайрат" одержал разгромную победу

"Кайрат" в товарищеском матче разгромил новый клуб из Нур-Султана "Жас-Сункар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба алматинского клуба, матч, состоявшийся на базе "Кайрата", завершился разгромом со счетом 6:2. Хет-трик в составе "желто-черных" оформил Артур Шушеначев. Дубль на счету Вячеслава Швырева. Кроме того, дебютный гол забил защитник алматинцев Виктор Васин, выступавший ранее за сборную России и московский ЦСКА.

"Кайрат" с "Тоболом" и "Каспием" лидируют в таблице КПЛ. Все команды после трех туров набрали по семь очков.

"Жас-Сункар" в этом сезоне дебютирует во второй лиге.