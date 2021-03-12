Громкие трансферы, новый тренер, нацеленность на еврокубки. "Актобе": превью к сезону

Пятикратный чемпион страны возвращается в OLIMPBET-чемпионат Казахстана с высочайшими амбициями, интересным тренером и заметно усиленным составом. Корреспондент Vesti.kz продолжает цикл материалов про состояние казахстанских команд перед стартом сезона и на сей раз рассказывает про "Актобе".

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Некое очищение в виде первой лиги далось "Актобе" очень легко и просто, учитывая то, каким скомканным получился прошлый сезон. Поэтому нельзя сказать, что в клубе прошла существенная перезагрузка. Да, вроде бы избавились от прошлых долгов, но глобально, с точки зрения развития, в клубе изменилось немного. Вновь проблемы с инфраструктурой, вновь собрано большое количество легионеров, вновь говорят о еврокубках. "Актобе" хочет вернуть свой статус, но опять начал "строительство" с крыши, а не с фундамента.

Трансферы

"Актобе" нацелен не просто закрепиться в лиге, а выйти в еврокубки, именно поэтому селекция была соответствующей. Ни один клуб, вышедший в элиту из первой лиги, не позволил себе таких игроков, как "Актобе". Начнем по порядку.

В оборону "красно-белые" подписали грузина Лашу Тотадзе, армянина Армена Манучаряна и чеха Михала Йерабека.

В полузащиту, помимо француза Тонго Думбии, пришел целый ряд заметных казахстанских игроков - Юрий Перцух, Максим Федин, Дидар Жалмукан и Еркебулан Нургалиев.

В атаку были подписаны хорошо знакомые новому тренеру Алексею Баге Эрвен Мукам и Боян Дубайич, а также форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев (один из самых дорогостоящих новичков во всей лиге).

Недостатки

При всех трансферах есть ощущение, что "Актобе" не хватает стержневого полузащитника, таким может стать Думбия, но его статистика за последние два сезона как минимум настораживает (всего лишь шесть матчей в сумме в чемпионатах ОАЭ и Хорватии). Возможно, клуб рассчитывает, что заново раскроется Перцух, но его игра часто зависит от команды, быть лидером - не совсем та роль к которой привык полузащитник. Опытного, харизматичного и квалифицированного полузащитника, мотора команды а-ля Асхат Тагыберген "Актобе" пока так и не нашел.

Игры на сборах

"Актобе" 2:2 "Динамо Москва" (Самородов, Балашов)

"Актобе" 1:2 "Ротор" (Балашов)

"Актобе" 3:4 "Алания" (Самородов 3)

"Актобе" 1:1 "Ленинградец" (Мукам)

"Актобе" 1:2 "Динамо Моксва - 2" (Орналин)

"Актобе" 0:2 "Балтика"

"Актобе" 1:3 "Николаев"

Оптимальный состав

Основным вратарем "Актобе" остается Жасур Нарзикулов и конкурентов у него пока не намечается.

В защите команда Баги, скорее всего, будет играть четыре в линию, и тут предпочтение, вероятно, будет отдано новичкам Манучаряну, Тотадзе, Йерабеку и одному из местных игроков, в числе которых Рустам Темирхан и Адильхан Танжариков.

Позицию опорника должен застолбить за собой Думбия. В качестве более разноплановых полузащитников есть Перцух, Шурыгин, Нургалиев, Жасанов и Нурмугамет. Ближе к атаке наверняка будут действовать Федин, Жалмукан, Чернышов и Мукам.

В качестве центрфорварда основная ставка делается на Сергеева, но также есть Дубайич и Самородов (но они могут сыграть в оттяжке или на флангах).

Фото: ФК "Актобе"©

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