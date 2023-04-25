Голы, зарплата и характер. Почему в КПЛ востребованы грузинские легионеры

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана выступают сразу десять футболистов из Грузии. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему клубы стали делать акцент на игроках этой страны и насколько они эффективны.
Креативность
Со времен легендарного "Динамо Тбилиси" 80-х годов отчетливый почерк грузинского футбола - это техническая оснащенность, креативность и даже некая игровая дерзость. Эти черты по сей день остаются одними из главных в генах грузинских игроков.
Опять же, на примере КПЛ мы видим игроков, каких позиций, прежде всего, подписывают из Грузии, из десяти футболистов - семь выступают в атаке и лишь двое защитники.
И надо сказать, что большинство грузинских нападающих/вингеров приносят ощутимую пользу своим командам в КПЛ. Например, голами в этом сезоне уже отметились пять из десяти грузин. В частности, Георгий Панцулая из "Каспия" забил три гола в очень непростой период для клуба.
Вингер "Кызыл-Жара" Лука Имнадзе - важнейший элемент в сверхудачном старте команды Али Алиева, у него два гола и два ассиста в семи матчах. И даже центрбек "Актобе" Лука Гадрани успевает не только в обороне, но и в атаке - в его активе два забитых мяча.
Недорогой и объемный рынок
Еще одно преимущество грузинских игроков - их финансовые запросы достаточно умеренные. Большинство футболистов из Грузии стараются уехать из местного чемпионата, поскольку там зарплаты и бюджеты гораздо ниже, чем в Казахстане (причем даже после определенного обвала контрактов в нашей лиге).
При этом футбол для Грузии - особенный вид спорта, поэтому игроков очень много и выбор широкий. Еще один плюс, в Казахстан приезжают те, кто уже попробовал себя в Европе, в частности, вингер "Каспия" Джамбули Джигаури играл во Франции, а упомянутый Лука Гадрани на старте карьеры пробовал себя в Испании. То есть, помимо природного таланта, часто эти игроки уже имеют хорошую европейскую школу.
Адаптация
Да, в грузинских игроках раньше была обратная сторона медали, ведь их индивидуальная яркость проявлялась не только на поле. У грузин была репутация не самых дисциплинированных ребят, но постепенно этот тренд уходит, новое поколение гораздо профессиональнее, у них есть примеры Хвичи Кварацхелии и других соотечественников, успешно выступающих в Европе.
Адаптация грузинских футболистов в Казахстане проходит достаточно быстро. Они не столь избалованы условиями, как европейцы, и принимают ту инфраструктуру, которая есть, и хорошо интегрируются в коллектив благодаря открытому и позитивному поведению.
Вывод
Конечно, грузины вряд ли будут столь массово приезжать в КПЛ, как белорусы или россияне, хотя бы потому, что они здесь именно как легионеры. Но мы видим, что для клубов с ограниченным бюджетом игроки из Грузии - это эффективное решение. Из тех самых десяти грузинских футболистов в КПЛ лишь один (Гиоргий Бухаидзе из "Кайсара") не имеет прочного места в обойме. А пример того же Луки Гадрани говорит о том, что грузины амбициозны и способны прогрессировать.
Фото: ФК "Актобе"©, ФК "Каспий"©
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