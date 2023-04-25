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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Голы, зарплата и характер. Почему в КПЛ востребованы грузинские легионеры

Голы, зарплата и характер. Почему в КПЛ востребованы грузинские легионеры
©ФК "Кызыл-Жар"

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана выступают сразу десять футболистов из Грузии. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему клубы стали делать акцент на игроках этой страны и насколько они эффективны. 

Креативность

Со времен легендарного "Динамо Тбилиси" 80-х годов отчетливый почерк грузинского футбола - это техническая оснащенность, креативность и даже некая игровая дерзость. Эти черты по сей день остаются одними из главных в генах грузинских игроков.

Опять же, на примере КПЛ мы видим игроков, каких позиций, прежде всего, подписывают из Грузии, из десяти футболистов - семь выступают в атаке и лишь двое защитники. 

И надо сказать, что большинство грузинских нападающих/вингеров приносят ощутимую пользу своим командам в КПЛ. Например, голами в этом сезоне уже отметились пять из десяти грузин. В частности, Георгий Панцулая из "Каспия" забил три гола в очень непростой период для клуба.

Вингер "Кызыл-Жара" Лука Имнадзе - важнейший элемент в сверхудачном старте команды Али Алиева, у него два гола и два ассиста в семи матчах. И даже центрбек "Актобе" Лука Гадрани успевает не только в обороне, но и в атаке - в его активе два забитых мяча. 

Недорогой и объемный рынок 

Еще одно преимущество грузинских игроков - их финансовые запросы достаточно умеренные. Большинство футболистов из Грузии стараются уехать из местного чемпионата, поскольку там зарплаты и бюджеты гораздо ниже, чем в Казахстане (причем даже после определенного обвала контрактов в нашей лиге). 

При этом футбол для Грузии - особенный вид спорта, поэтому игроков очень много и выбор широкий. Еще один плюс, в Казахстан приезжают те, кто уже попробовал себя в Европе, в частности, вингер "Каспия" Джамбули Джигаури играл во Франции, а упомянутый Лука Гадрани на старте карьеры пробовал себя в Испании. То есть, помимо природного таланта, часто эти игроки уже имеют хорошую европейскую школу.

Адаптация

Да, в грузинских игроках раньше была обратная сторона медали, ведь их индивидуальная яркость проявлялась не только на поле. У грузин была репутация не самых дисциплинированных ребят, но постепенно этот тренд уходит, новое поколение гораздо профессиональнее, у них есть примеры Хвичи Кварацхелии и других соотечественников, успешно выступающих в Европе.

Адаптация грузинских футболистов в Казахстане проходит достаточно быстро. Они не столь избалованы условиями, как европейцы, и принимают ту инфраструктуру, которая есть, и хорошо интегрируются в коллектив благодаря открытому и позитивному поведению. 

Вывод 

Конечно, грузины вряд ли будут столь массово приезжать в КПЛ, как белорусы или россияне, хотя бы потому, что они здесь именно как легионеры. Но мы видим, что для клубов с ограниченным бюджетом игроки из Грузии - это эффективное решение. Из тех самых десяти грузинских футболистов в КПЛ лишь один (Гиоргий Бухаидзе из "Кайсара") не имеет прочного места в обойме. А пример того же Луки Гадрани говорит о том, что грузины амбициозны и способны прогрессировать.

Фото: ФК "Актобе"©, ФК "Каспий"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
Грузия КПЛ Актобе ФК Каспий Кызыл-Жар СК

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