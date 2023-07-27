Главой "Актобе" стал аким города

Председателем Совета директоров АО "Областной футбольный клуб "Актобе" назначен Азамат Бекет, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.
Бекет в разные годы занимал должности руководителя Управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской, Атырауской областей, акима Жылыойского района Атырауской области, заместителя акима Актобе, акима Хромтауского района.
В настоящее время он является акимом города Актобе.
Ранее председателем Совета директоров "Актобе" был Болат Мажагулов.
Загрузка матч-центра...
Реклама