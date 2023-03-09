"Главное, чтобы у него крыша не поехала". Бабаян - о прогрессе воспитанника, трансферах и сборниках

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян ответил на вопросы корреспондента Vesti.kz после матча второго тура чемпионата Казахстана с "Жетысу" (2:0). В частности, он рассказал о прогрессе местного воспитанника, трансферах и потере практики у игроков сборной.

- Григорий Константинович, как оцените матч вашей команды?

- Понравился как первый, так и второй тайм. В первой половине не хватило реализации, а после перерыва вышли более заряженные и агрессивные. Полностью владели инициативой. Хорошая победа.

- Постоянное присутствие в основе Владислава Прокопенко - это его работа или в какой-то степени вынужденная мера из-за отсутствия глубины состава?

- Я его давно знаю. У него есть все качества, чтобы играть, и он это доказывает на поле. Если он дальше будет работать и прогрессировать, то его ждет очень большое будущее. Но все зависит исключительно от него. Мы сейчас ему большое внимание уделяем, чтобы он не поймал звездную болезнь, поскольку футбол сразу наказывает.

- А что уже есть признаки звездной болезни?

- Они есть у всех. Парень не играл три года, сейчас провел три матча подряд, забил, отдал, получил вызов в сборную. Главное, чтобы в этот момент у него, грубо говоря, крыша не поехала.

- При этом выпали из основы многие игроки сборной - Аймбетов, Куат и другие. Вы допускаете, что кто-то из них уйдет летом?

- Это все хорошие игроки, мы на них рассчитываем, но есть конкуренция, играет тот, кто лучше готов. И по Абату в частности, у него были проблемы со спиной. В футболе все быстро меняется. Я не делю на местных и на легионеров. Мы единая команда, все работают и доказывают свою состоятельность.

- Вы говорили что до закрытия окна хотите усилить еще пару позиций. На какой стадии эти процессы?

- Часто спрашивают об этом, мы действительно нуждаемся в усилении и клуб работает над этим. Процесс идет, но очень сложно и долго.

Добавим, что в следующем туре "Астана" примет на своем поле "Актобе", матч пройдет 14 марта.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6 2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6 3 Астана 2 2 0 0 4-1 6 4 Тобол 1 1 0 0 3-1 3 5 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3 6 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3 7 Кайрат 1 0 1 0 2-2 1 8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1 9 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0 10 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0 11 Каспий 1 0 0 1 1-3 0 12 Аксу Пв 1 0 0 1 1-3 0 13 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0 14 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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