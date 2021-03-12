Габаритная атака, новички из Армении, невероятное возвращение воспитанника. "Атырау": превью к сезону

"Атырау", как и ожидалось, вернулся в OLIMPBET-чемпионат Казахстана без видимых трудностей, но теперь клуб ждет испытание совершенно иного уровня. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как прошла подготовительная и селекционная работа "нефтяников" к стартующему сезону.

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Возвращение "Атырау" удивлять не должно, а вот персональная история защитника "нефтяников" Даурена Мажитова не удивляет, а скорее поражает. Полтора года назад игрок попал в жуткое ДТП, итогом которого стали множественные переломы и травма позвоночника. На зимних сборах 2021 года игрок вернулся в основную команду и начал подготовительный процесс, это ли не чудо? Но еще более киношным карьеру Мажитова может сделать успешный сезон, ведь до аварии Даурен считался одним из самых перспективных защитников страны и был одним из лидеров молодежной сборной Казахстана.

Трансферы

"Атырау" полностью обновил оборону, пригласив экс-игрока сборной Казахстана Виктора Дмитренко, россиянина Дмитрия Гузя и серба Даниэля Стойковича (все - центральные защитники). Любопытно, что Гузь, а также еще два новых латераля Алекс Джуниор и Брайан Гарсия, пришли из чемпионата Армении.

В средней линии Арам Восканян теперь может рассчитывать на Жиана Мартинса и Доньета Шкодру (в прошлом сезоне они были основными игроками "Окжетпеса" и "Жетысу"), а также на универсального флангового игрока Азата Ерсалимова.

Что касается нападения, то здесь у "Атырау" пока лишь один новобранец - босниец Петар Кунич.

Недостатки

Пока для нас загадочна фигура Арама Восканяна, в качестве тренера он не добился больших успехов даже на родине. Сможет ли он конкурировать в чемпионате Казахстана, где уровень сопротивления гораздо выше, чем в первой лиге? В то время как многие казахстанские клубы делают акцент на местных тренеров, "Атырау" считает, что в высшем дивизионе нужен исключительно иностранный тренер. Посмотрим, будет ли эффективно это решение на сей раз.

Игры на сборах

"Атырау" 2:3 "Колос"

"Атырау" 2:1 "Корона"

"Атырау" 1:0 "Агробизнес"

"Атырау" 0:0 "Нефтехимик"

"Атырау" 0:2 "Алмалык"

"Атырау" 2:0 "ВПК-Агро"

"Атырау" 4:0 "Бэльц"

Оптимальный состав

Основным вратарем "Атырау" является опытный Владимир Логиновский, также среди голкиперов в команде Арам Айрапетян и Нурболат Кайменов.

В центре обороны у Восканяна есть следующий выбор: Дмитренко, Гузь, Стойкович, Мажитов, а также фланговые игроки: Алекс Джуниор, Брайн Гарсия, Куаныш Калмуратов и Ерасыл Аманжол.

Дуэт в центре полузащиты могут образовать Шкодра и Жиан Мартинс, а роли созидателей больше подходят для Алекса Бруно и Артака Дащяна.

В нападении у "Атырау" достаточно силовая связка форвардов Гжельчак - Кунич.

Фото: ФК "Атырау"©️

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