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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден. Подробности

Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден. Подробности
©ФК "Иртыш"

Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден, сообщает Masset.kz со ссылкой на Акима Павлодарской области Асайына Байхана.

По словам Байхана, он с коллегами обсудил возможность возрождения "Иртыша", пятикратного чемпиона страны.

"На сегодня мы видим два варианта решения дальнейшей судьбы "Иртыша". Первый - это реабилитация существующего клуба, имеющего 3,1 миллиарда тенге долгов и проходящего сейчас процедуру банкротства.

Второй - создание нового клуба с одноименным названием, полного правопреемника ФК "Иртыш" по правилам FIFA, в том числе с принятием на себя обязательств по задолженности перед игроками и тренерским составом в размере 846 миллионов тенге.

По итогам совещания поручил управлению спорта в течении 10 дней разработать дорожную карту с оптимальными вариантами возрождения "Иртыша" с привлечением спонсорских средств. Если проект получит одобрение, акцент в работе клуба будет сделан на привлечении местных игроков", - отметил он.

Напомним, что в мае 2020 года "Иртыш" снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. 21 сентября 2022-го официально был признан банкротом.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Иртыш ФК КПЛ

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