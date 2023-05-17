Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден. Подробности

Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден, сообщает Masset.kz со ссылкой на Акима Павлодарской области Асайына Байхана.
По словам Байхана, он с коллегами обсудил возможность возрождения "Иртыша", пятикратного чемпиона страны.
"На сегодня мы видим два варианта решения дальнейшей судьбы "Иртыша". Первый - это реабилитация существующего клуба, имеющего 3,1 миллиарда тенге долгов и проходящего сейчас процедуру банкротства.
Второй - создание нового клуба с одноименным названием, полного правопреемника ФК "Иртыш" по правилам FIFA, в том числе с принятием на себя обязательств по задолженности перед игроками и тренерским составом в размере 846 миллионов тенге.
По итогам совещания поручил управлению спорта в течении 10 дней разработать дорожную карту с оптимальными вариантами возрождения "Иртыша" с привлечением спонсорских средств. Если проект получит одобрение, акцент в работе клуба будет сделан на привлечении местных игроков", - отметил он.
Напомним, что в мае 2020 года "Иртыш" снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. 21 сентября 2022-го официально был признан банкротом.
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