Футболисты "Актобе" бойкотировали тренировки? Акимат сделал заявление

Акимат Актюбинской области выступил с официальным сообщением о финансовом положении ФК "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба команды.
"В некоторых источниках информации появляется заявление о том, что игроки ФК "Актобе" отказываются от тренировок из-за финансового положения клуба.
Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности.
В соответствии с договором заработная плата игрокам будет выплачена на предстоящей неделе.
В настоящее время члены команды не отказываются от тренировок. Напротив, они полны решимости побеждать и усердно готовятся к предстоящим матчам.
Пресс-служба акима Актюбинской области", - сообщили в акимате.
В текущем сезоне КПЛ "Актобе" провел два матча и в обоих одержал победы.
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