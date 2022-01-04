Футболист сборной Казахстана вернется в "Астану"

Полузащитник сборной Казахстана Юрий Перцух возвращается в "Астану", сообщает Meta-ratings.kz.

В связи с окончанием арендного соглашения Перцух вернется в "Астану" и должен отправиться на сборы в Турцию. Тренерский штаб "Астаны" планирует определиться с его будущим в команде по ходу УТС.

​Впервые в столичный клуб Перцух перешел в 2018 году. В том же году дебютировал в сборной Казахстана. В летнее трансферное окно был отдан в аренду в "Атырау". Отыграв в столичной команде два сезона, в 2021 году вновь был отдан в аренду в "Актобе". В прошедшем сезоне сыграл 18 матчей и забил один гол.