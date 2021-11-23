Футболист сборной Казахстана попал в сферу интересов "Астаны" и клуба РПЛ

Защитник "Кызыл-Жара" и сборной Казахстана Алибек Касым может сменить клуб, передает Meta-ratings.kz. В 23-летнем футболисте заинтересованы "Астана" и "Химки", выступающий в российской премьер-лиге.

Отмечается, что еще летом Касым был в списке кандидатов на усиление подмосковного клуба, но официального предложения "Кызыл-Жар" тогда не получил. Возвращение же Игоря Черевченко в "Химки" спустя месяц может означать возобновление интереса к перспективному защитнику.

Также в летнее трансферное окно футболист получил предложение от "Астаны", однако решил остаться в петропавловском клубе до конца сезона.

В минувшем сезоне КПЛ Касым провел 25 игр, в которых забил семь голов, став лучшим бомбардиром сезона в составе петропавловцев.