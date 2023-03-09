Футболист сборной Казахстана дисквалифицирован. Наказание вынесли двум клубам

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета по итогам первого тура казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.
"Ордабасы" – "Каспий"
За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Ордабасы" Малого С. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 5 марта 2023 года.
"Жетысу" – "Актобе"
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении семи игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Жетысу" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Жетысу" уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.
За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании нецензурных выражений, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Актобе"уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.
"Мактаарал" – "Окжетпес"
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Мактаарал" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Мактаарал" уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.
"Кайсар" – "Кызыл-Жар"
За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле после окончания матча детей, скандировании в сторону арбитра матча нецензурных выражений, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Кайсар" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Кайсар" уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.
Загрузка матч-центра...
Реклама