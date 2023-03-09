Футболист сборной Казахстана дисквалифицирован. Наказание вынесли двум клубам

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета по итогам первого тура казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

"Ордабасы" – "Каспий"

За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Ордабасы" Малого С. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 5 марта 2023 года.

"Жетысу" – "Актобе"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении семи игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Жетысу" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Жетысу" уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании нецензурных выражений, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Актобе"уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.

"Мактаарал" – "Окжетпес"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Мактаарал" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Мактаарал" уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.

"Кайсар" – "Кызыл-Жар"

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле после окончания матча детей, скандировании в сторону арбитра матча нецензурных выражений, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Кайсар" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. ФК "Кайсар" уплатить штраф до 7 апреля 2023 года включительно.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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