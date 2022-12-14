Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Футболист российской премьер-лиги получил предложение от топ-клуба Казахстана

Футболист российской премьер-лиги получил предложение от топ-клуба Казахстана
©РИА Новости/Виталий Тимкив

Руководитель футбольного агентства Football@Logics Антон Синьков, который представляет интересы защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, в интервью Metaratings.ru рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов.

"Центральный защитник - определяющая позиция на поле, поэтому ни один клуб не откажется от хорошего игрока данного амплуа. Некоторые наши топы годами не могут решить проблему своего центра обороны.

На данный момент по Ивану два запроса от клубов второй восьмерки и предметное предложение от топ-клуба Казахстана. Но у него еще полтора года по контракту с "Сочи" и, конечно же, это в приоритете", - сказал Синьков.

В нынешнем сезоне Миладинович сыграл семь матчей за "Сочи", в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего серба в 700 тысяч евро.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Премьер-лига России Сочи ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Вчера , 20:51
КПЛ
Клуб КПЛ сыграет с командой из итальянской Серии A Клуб КПЛ сыграет с командой из итальянской Серии A
Вчера , 15:29
КПЛ
Бразильский легионер после ухода из "Астаны" нашел новый клуб в КПЛ Бразильский легионер после ухода из "Астаны" нашел новый клуб в КПЛ
Вчера , 14:40
КПЛ
Запутанная история и повышение в классе с 13-го места. Чем известен "новый" клуб Оразова? Запутанная история и повышение в классе с 13-го места. Чем известен "новый" клуб Оразова?
Вчера , 12:47
КПЛ
Игроки сборной Узбекистана и Астанов? Кого потеряет "Ордабасы" в трансферное окно Игроки сборной Узбекистана и Астанов? Кого потеряет "Ордабасы" в трансферное окно
Вчера , 11:30
КПЛ
Футболист сборной Казахстана отказался переходить в "Астану" ради Европы Футболист сборной Казахстана отказался переходить в "Астану" ради Европы
12 декабря, 22:47
КПЛ
Чемпион Казахстана поборется с игроком "Интера" за звание лучшего футболиста года Чемпион Казахстана поборется с игроком "Интера" за звание лучшего футболиста года
12 декабря, 20:58
КПЛ
Бывшего тренера сборной Узбекистана и "Астаны" предложили клубам КПЛ Бывшего тренера сборной Узбекистана и "Астаны" предложили клубам КПЛ
12 декабря, 20:31
КПЛ
Клуб КПЛ нацелился на полузащитника "Астаны" и сборной Казахстана Клуб КПЛ нацелился на полузащитника "Астаны" и сборной Казахстана
12 декабря, 17:42
КПЛ
Официально. "Актобе" принял решение по Андрею Карповичу Официально. "Актобе" принял решение по Андрею Карповичу
12 декабря, 14:32
КПЛ
В "Тобол" или "Актобе"? Вратарь сборной Казахстана должен пойти на повышение в КПЛ В "Тобол" или "Актобе"? Вратарь сборной Казахстана должен пойти на повышение в КПЛ
12 декабря, 12:59
КПЛ
"Актобе" сделал предложение экс-игроку "МЮ" "Актобе" сделал предложение экс-игроку "МЮ"
12 декабря, 12:41
КПЛ
"Он не реализовал себя". Почему Покатилов готов уйти из "Актобе" "Он не реализовал себя". Почему Покатилов готов уйти из "Актобе"
12 декабря, 11:20
КПЛ
Экс-вратарь "Локомотива" рассматривает предложения от клубов КПЛ Экс-вратарь "Локомотива" рассматривает предложения от клубов КПЛ
11 декабря, 15:31
КПЛ
"Каспий" нацелился на нигерийского футболиста "Каспий" нацелился на нигерийского футболиста
11 декабря, 14:00
КПЛ
Бабаян рассказал о планах "Астаны" к новому сезону в КПЛ Бабаян рассказал о планах "Астаны" к новому сезону в КПЛ
11 декабря, 13:10
КПЛ
"Астана" огласила решение по двум футболистам "Астана" огласила решение по двум футболистам
11 декабря, 09:14
КПЛ
В "Кайрате" сделали заявление о будущем экс-игрока сборной России В "Кайрате" сделали заявление о будущем экс-игрока сборной России
9 декабря, 23:31
КПЛ
Клуб КПЛ узнал хорошие новости по итогам 2022 года Клуб КПЛ узнал хорошие новости по итогам 2022 года
9 декабря, 15:16
КПЛ
Экс-футболист сборной Казахстана получил должность в клубе КПЛ Экс-футболист сборной Казахстана получил должность в клубе КПЛ
9 декабря, 14:30
КПЛ
"Он связующее звено". Сохранит ли "Кайрат" экс-игрока сборной России? "Он связующее звено". Сохранит ли "Кайрат" экс-игрока сборной России?
9 декабря, 12:30
КПЛ
"Кот в мешке" или смена поколений. Нужен ли "Астане" дебютант сборной Казахстана из "Тараза"? "Кот в мешке" или смена поколений. Нужен ли "Астане" дебютант сборной Казахстана из "Тараза"?
9 декабря, 11:08
КПЛ
Затраты на футбол в Казахстане сравнили с Узбекистаном и Таджикистаном Затраты на футбол в Казахстане сравнили с Узбекистаном и Таджикистаном
9 декабря, 07:27
КПЛ
Стали известны подробности переговоров "Зенита" и "Кайрата" по выкупу трансфера Алипа Стали известны подробности переговоров "Зенита" и "Кайрата" по выкупу трансфера Алипа
8 декабря, 23:21
КПЛ
Карьере Алипа вынесли вердикт после "выкупа" его контракта "Зенитом" Карьере Алипа вынесли вердикт после "выкупа" его контракта "Зенитом"
8 декабря, 22:20
КПЛ
Лидер "Тобола" изучает варианты продолжения карьеры в РПЛ Лидер "Тобола" изучает варианты продолжения карьеры в РПЛ
8 декабря, 20:58
КПЛ
Адиев высказался о решении "Зенита" по Алипу Адиев высказался о решении "Зенита" по Алипу
8 декабря, 20:38
КПЛ
Футболист сборной Казахстана уехал в зарубежный клуб Футболист сборной Казахстана уехал в зарубежный клуб
8 декабря, 19:54
КПЛ
Воспитанник "Зенита" остался без клуба в Казахстане Воспитанник "Зенита" остался без клуба в Казахстане
8 декабря, 19:32
КПЛ
Вратарь азиатской сборной может перейти в клуб КПЛ Вратарь азиатской сборной может перейти в клуб КПЛ
8 декабря, 19:11
КПЛ
"Кайрат" отреагировал на продажу Алипа в "Зенит" "Кайрат" отреагировал на продажу Алипа в "Зенит"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus