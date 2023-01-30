Футболист с опытом игры за сборные Франции и Алжира перешел в клуб КПЛ

Французский футболист Илиас Хассани перешел в талдыкорганский "Жетысу". Об этом сообщает пресс-служба семиреченцев.
Хассани играет на позиции центрального защитника, является воспитанником "Тулузы". Предыдущий его клуб - "Аль-Шахания" из Катара. Также в карьере Хассани были болгарские "Берое, "Арда", "Черно Море", "Верея", катарский "Аль-Харитьят", французский "Бордо". В активе имеет два матча за сборную Франции (U-18), а в 2017-м дебютировал за сборную Алжира в выездном матче против Замбии (1:3) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.
Также игроком "Жетысу" стал грузинский полузащитник Рати Ардазишвили, отыгравший предыдущий сезон в актауском "Каспии".
Напомним, что "Жетысу" в прошлом сезоне стал третьим в первой лиге Казахстана, а в КПЛ-2023 занял место "Тараза", который по собственной инициативе ушел в дивизион ниже из-за проблем с финансированием.
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