Футболист с опытом игры за сборную определился со своим будущим после ухода из клуба КПЛ

Белорусский нападающий Владимир Хващинский возвращается в футбольный клуб "Минск". Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Футбол".

В сезоне-2021 Хващинский отыграл за "Динамо-Минск" девять матчей, забив один гол, после чего был отдан в аренду "Каспию". За актауский клуб отыграл во всех турнирах 12 матчей, отдав одну голевую передачу.

"Каспий" был первым зарубежным клубом в его карьере. В разное время он вызывался в молодежную и первую сборную своей страны.

Актаусцы заняли восьмое место в КПЛ-2021, а "Минск" финишировал на 12-й строчке из 16 в чемпионате Беларуси. Ранее "Каспий" объявил о назначении нового главного тренера.