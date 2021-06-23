Футболист за миллион евро сделал заявление о переходе в "Астану"

Футболист БАТЭ Евгений Яблонский поделился мнением о своем возможном переходе в "Астану". Ранее об интересе к нему со стороны казахстанской команды сообщал белорусский инсайдер Владислав Татур.

"Я только сам увидел новость. Пока ничего не могу сказать", - цитирует Яблонского Tribuna.com со ссылкой на его слова в эфире передачи "Ясно о футболе".

26-летний полузащитник выступает за БАТЭ с 2013 года. Карьеру начинал в клубе из Борисова. Играл за юношескую и молодежную сборные страны. В национальную команду начал привлекаться с 2019-го.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!