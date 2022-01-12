Футболист из Европы отказал казахстанским клубам и назвал причину

27-летний литовский новичок "Судувы" Юстинас Янушевскис объяснил, почему отказался от предложений из чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Lrytas.

"У меня была возможность поехать за рубеж. Было несколько вариантов в Казахстане, но я не хотел ехать в страну, где сейчас такая сложная ситуация. Я долго думал, что же делать. Мы поговорили с владельцем "Судувы", и я принял решение подписать контракт. Зная "Судуву", ожидания большие, постараемся вернуть еврокубки в Мариямполе", - сказал он.

Прежде Янушевскис выступал только в чемпионате Литвы за "Паневежис" и "Ритеряй". Также поиграл за юношескую, молодежную и национальную сборные своей страны.