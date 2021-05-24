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"Формально есть повод уволить Шпилевского". Инсайдер - о смене тренера в "Кайрате" и Бердыеве

Алматинский клуб не добился желаемого результата в Нур-Султане.

"Формально есть повод уволить Шпилевского". Инсайдер - о смене тренера в "Кайрате" и Бердыеве
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Насколько велика вероятность назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера "Кайрата", что нервирует Алексея Шпилевского и был ли убедителен алматинский клуб в матче с "Астаной" - на эти вопросы корреспонденту Vesti.kz ответил инсайдер Айдын Кожахмет.

"Кайрат" после ничейного результата с "Астаной" (1:1) по-прежнему отстает от столичного клуба на 12 очков в турнирной таблице OLIMPBET-чемпионата Казахстана. 

"Мы можем только предполагать. Да, напрашивается мысль, что человек приехал на "разведку", но сложно сказать. Я не думаю, что сейчас Шпилевского будут менять. Если бы "Астана" выиграла, то да, это было бы возможно. Придет ли Бердыев вместо Шпилевского - это сложно предсказать. Я знаю, что они контактировали с Кайратом Советаевичем, и в прошлом году Бердыев приезжал (в Алматы), разговоры такие ходят давно. Но насколько такое назначение вероятно? мне сказать сложно. 

Формально, после игры с "Астаной", у Боранбаева есть повод уволить Шпилевского, поскольку задача у "Кайрата" была одна - выиграть и сократить дистанцию, эта задача не выполнена. Но если посмотреть на футбол "Кайрата", они доминировали в этой игре все 90 минут. 

Мы же понимаем, что не только фамилия Бердыева звучит и эти разговоры нервируют Шпилевского", - отметил Кожахмет. 

Добавим, что Курбан Бердыев присутствовал на игре "Астана" - "Кайрат" вместе с руководством алматинского клуба. Именитый специалист после ухода из "Рубина" в 2019 году не работал ни в одном из клубов в качестве главного тренера.

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Шпилевский Алексей КПЛ-2021 Боранбаев Кайрат

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