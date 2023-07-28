ФК "Астана" выиграл суд у бывшего руководителя

Судебные разбирательства между ФК "Астана" и его экс-генеральным директором Тастанбеком Есентаевым завершились в пользу клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

Обвинения о невыплате заработной платы Есентаеву не подтвердились. Это было подтверждено в ряде судебных заседаний, доступ к деталям которых есть в судебном кабинете Верховного суда Республики Казахстан.

В мае текущего года Трудовая инспекция приступила к проверке ФК "Астана" после жалобы Есентаева, который утверждал, что ему не была выплачена заработная плата в полном объеме.

Трудовая инспекция сделала вывод о частичной выплате заработной платы и вынесла предписание клубу. В "Астане" не согласились с выводами инспекции и обратились в суд с апелляцией. После этого в июне Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны вынес Постановление о прекращении производства по делу, утверждая, что обвинения не подтверждаются достаточными доказательствами.

Есентаев подал апелляционную жалобу в суд города Астаны. И вот теперь апелляционная инстанция подтвердила законность решения первого суда и жалобу отклонила.

Суд признал иск необоснованным и указал на его подачу после досрочного прекращения полномочий экс-генерального директора, а также на отсутствие трудовых споров в период его трудоустройства.

Напомним, Есентаев возглавлял "Астану" с 2021 по 2022 годы, сменив в должности генерального директора Давида Лорию.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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