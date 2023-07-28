ФК "Астана" выиграл суд у бывшего руководителя

Судебные разбирательства между ФК "Астана" и его экс-генеральным директором Тастанбеком Есентаевым завершились в пользу клуба, сообщает Meta-ratings.kz.
Обвинения о невыплате заработной платы Есентаеву не подтвердились. Это было подтверждено в ряде судебных заседаний, доступ к деталям которых есть в судебном кабинете Верховного суда Республики Казахстан.
В мае текущего года Трудовая инспекция приступила к проверке ФК "Астана" после жалобы Есентаева, который утверждал, что ему не была выплачена заработная плата в полном объеме.
Трудовая инспекция сделала вывод о частичной выплате заработной платы и вынесла предписание клубу. В "Астане" не согласились с выводами инспекции и обратились в суд с апелляцией. После этого в июне Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны вынес Постановление о прекращении производства по делу, утверждая, что обвинения не подтверждаются достаточными доказательствами.
Есентаев подал апелляционную жалобу в суд города Астаны. И вот теперь апелляционная инстанция подтвердила законность решения первого суда и жалобу отклонила.
Суд признал иск необоснованным и указал на его подачу после досрочного прекращения полномочий экс-генерального директора, а также на отсутствие трудовых споров в период его трудоустройства.
Напомним, Есентаев возглавлял "Астану" с 2021 по 2022 годы, сменив в должности генерального директора Давида Лорию.
Загрузка матч-центра...
Реклама