ФК "Астана" анонсировал новый трансфер

Футбольный клуб "Астана" выступил с объявлением о скором трансфере, сообщают Vesti.kz.
На своей странице в Instagram столичный клуб опубликовал картинку анонимного футболиста, сопроводив его посланием к болельщикам: "У нас для вас интересные новости".
Скорее всего, речь идет о переходе Эльхана Астанова, который является воспитанником "Ордабасы".В прошлом сезоне он был признал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока сборной Казахстана оценивается в 600 тысяч евро.
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