ФК "Астана" анонсировал новый трансфер

Футбольный клуб "Астана" выступил с объявлением о скором трансфере, сообщают Vesti.kz.

На своей странице в Instagram столичный клуб опубликовал картинку анонимного футболиста, сопроводив его посланием к болельщикам: "У нас для вас интересные новости".

Скорее всего, речь идет о переходе Эльхана Астанова, который является воспитанником "Ордабасы".В прошлом сезоне он был признал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока сборной Казахстана оценивается в 600 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6 2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6 3 Астана 2 2 0 0 4-1 6 4 Тобол 2 2 0 0 4-1 6 5 Кызылжар 2 2 0 0 2-0 6 6 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4 7 Атырау 2 1 1 0 4-3 4 8 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3 9 Кайсар 2 0 0 2 1-3 0 10 Мактаарал 2 0 0 2 0-2 0 11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0 12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0 13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0 14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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