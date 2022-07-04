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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Финансовая стабильность, но без трансферов? Что будет с "Кайратом" во второй части сезона

Финансовая стабильность, но без трансферов? Что будет с "Кайратом" во второй части сезона
©ФК "Кайрат"

Лето 2022 года стало для "Кайрата" очередным этапом изменений, в том числе кадровых на разных уровнях. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем положении и ближайшем будущем алматинского клуба. 

Как мы видим, наш весенний прогноз о том, что команду покинет Бердыев, "Кайрат-Москва" прекратит существование, а лидеры будут искать новые клубы, сбылся практически полностью. 

Но при этом "Кайрат" проводит вразумительную и достаточно спокойную работу в этот не самый простой период для клуба. Смена тренера напрашивалась, и приглашение специалиста из своей структуры тоже выглядит правильным. В частности, Кирилл Кекер очень амбициозный тренер, и, главное, он готов работать с нынешним составом и развивать молодежь. 

По трансферам на выход у алматинцев пока все неплохо. Гуральски ушел без каких-либо финансовых потерь для клуба, более того, есть информация, что сам поляк выкупил свой трансфер (его мотивация понятна,  Бундеслиги и возможный ЧМ - это другой уровень). На Вороговском "Кайрат" снова заработал. Да, небольшие деньги, но все же это доход. Неожиданно алматинцам удалось эффективно распрощаться и с Жасурбеком Жалолиддиновым. Талантливый узбек не заиграл в КПЛ, зато сверкнул на Кубке Азии и спровоцировал ташкентский "Локомотив" экстренно вернуть полузащитника за определенную компенсацию.

Что касается других. В "Кайрате" понимают, что сложно будет удержать двух футболистов, если на них поступят конкретные предложения - это Маки Баньяк и Хосе Канте. Камерунец только восстановился после травмы, но буквально грезит поездкой на ЧМ в составе сборной, именно поэтому он задумывается об уходе. Канте не столь категоричен, он готов доиграть сезон, хотя опять же, при достойном предложении из Европы он попробует уехать. 

Также "Кайрат" переподписал контракт с Артуром Шушеначевым. В будущем клуб вполне может заработать на продаже форварда, а также на переходе Нуралы Алипа, если "Зенит" все-таки активирует опцию выкупа контракта. 

Остальные иностранцы, включая Жоао Пауло, Рикарду Алвеша и Виктора Васина, комфортно чувствуют себя в "Кайрате" и не ищут другие варианты. Надо заметить, что финансовая ситуация в "Кайрате" по-прежнему стабильна, в клубе нет ни перед кем долгов, и проблем не предвидится до конца года. 

А вот по трансферам на вход "Кайрат" абсолютно ограничен. Так называемые новички пришли из системы клуба, и все они, по сути, молодые воспитанники, поработавшие с Кекером в московском филиале. После недавнего матча с "Акжайыком" Кирилл Сергеевич был очень сдержан по части возможных трансферов, и косвенно его слова говорят о том, что клуб не может позволить себе подписывать легионеров и даже кандидатов в сборную Казахстана из других клубов. 

В общем, "Кайрат" привыкает жить в новых экономических реалиях, и, вероятно, нынешний сезон лишь начало этого пути. С одной стороны, алматинцы показали, что клуб финансово здоров, но, с другой, не покидает ощущение, что теперь "Кайрат" не сможет составить конкуренцию в борьбе за золотые медали на длинной дистанции. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Алматы Бердыев Курбан Кайрат-Москва Футбольные трансферы

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