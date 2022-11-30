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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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ФИФА вынесла наказание участнику еврокубков из Казахстана

ФИФА вынесла наказание участнику еврокубков из Казахстана
©ФК "Ордабасы"

Появилась информации о наказании ФК "Ордабасы" со стороны ФИФА, сообщает телеграм-канал "Честность - не порок".

"ФИФА вынесла в отношении ФК "Ордабасы" гор. Шымкент запрет на регистрацию новых футболистов на международном уровне и проинформировала Казахстанскую федерацию футбола о том, что подобный запрет должен быть немедленно вынесен и на национальном уровне", - пишет источник.

Отметим, что ранее появилась информация о задолженности клуба перед своим бывшим игроком Александром Клещенко.

Напомним, что российский защитник выступал за шымкентский клуб в сезонах 2022 и 2021 годов. В составе "Ордабасы" он провел 43 матча, в которых забил один гол и оформил два ассиста.

В минувшем сезоне "Ордабасы" завоевал Кубок Казахстана и обеспечил себе участие в еврокубках сезона - 2023/24.

 

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Метки:
КПЛ Ордабасы ФК ФИФА

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