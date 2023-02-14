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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В ФИФА отреагировали на активность "Ордабасы" после трансферного бана

В ФИФА отреагировали на активность "Ордабасы" после трансферного бана
©ФК "Ордабасы"

В Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) прокомментировали факт игнорирования трансферного бана "Ордабасы", сообщает Kazfootball.kz со ссылкой на Telegram-канал "Честность – не порок".

Отмечается, автор Telegram-канала "Честность - не порок" направил в ФИФА уведомление о неисполнении "Ордабасы" решения Палаты по разрешению споров ФИФА, о ведении клубом активной трансферной кампании и подписании новых игроков на внушительных финансовых условиях, о предстоящем матче за Суперкубок Казахстана с "Астаной" и о том, что клуб, по всей видимости, собирается обойти запрет на регистрацию новых футболистов на национальном уровне, вынесенный ФИФА в качестве санкции.

"Настоящим мы подтверждаем получение Вашей корреспонденции и приняли к сведению представленную в ней информацию (приложение 1), которая была полностью понята нашими службами.

В этой связи мы ссылаемся на наше предыдущее сообщение (приложение 2), в котором наши службы информировали стороны о том, что на ответчика, клуб "Ордабасы", был наложен запрет на регистрацию любых новых игроков как на национальном, так и на международном уровне; таким образом, любой клуб, в отношении которого действует запрет, может подписывать игроков, однако он не может зарегистрировать ни одного нового игрока до тех пор, пока не будут выплачены суммы, причитающиеся в соответствии с решением Палаты по разрешению споров Ref. no. FDD-12679 - Ref. no. FPSD-6525, будут выполнены.

В связи с этим мы просим Федерацию футбола Казахстана подтвердить нам в ближайшие три (3) дня, если трансферный запрет был введен на национальном уровне в отношении клуба", - гласит ответ FIFA.

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Метки:
ФИФА Ордабасы ФК Футбольные трансферы КПЛ Межсезонье в КПЛ

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