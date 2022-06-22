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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Феерия на Кубке Азии и новые требования в "Кайрате". Сможет ли "узбекский Месси" зажечь в КПЛ?

Феерия на Кубке Азии и новые требования в "Кайрате". Сможет ли "узбекский Месси" зажечь в КПЛ?
©Fifa.com

Пока "Кайрат" начинал новый период под руководством Кирилла Кекера, в молодежной сборной Узбекистана блистал игрок алматинского клуба Жасурбек Жалолиддинов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 20-летний полузащитник выступил на Кубке Азии и что его ждет в дальнейшем. 

Азиатский турнир среди сборных до 23 лет вновь доказал, что сборная Узбекистана исправно генерирует таланты и способна на большие свершения. Так, команда Жалолиддинова добралась до финала Кубка Азии. 

Игрок "Кайрата" являлся капитаном сборной и провел все шесть матчей на турнире. Он стал настоящим мозговым центром коллектива. Как по номеру, так и по функционалу он выступал на позиции десятого номера, управляя игрой, разгоняя атаки и периодически завершая их самостоятельно. 

Первый гол Жасурбека на турнире случился во втором туре группового этапа против Катара. Отличный проход в центр поля, небольшое смещение и роскошный удар под штангу. Узбекистан победил 6:0 и досрочно вышел из группы. 

В четвертьфинале с Ираком Жасурбек реализовал пенальти, в основное время команды сыграли 1:1, а дальше Узбекистан оказался сильнее в послематчевой серии. Дальше полуфинал с Японией, и там "узбекский Месси" снова проявил все грани своего таланта. Часто обострял, бил по воротам, а затем оформил лучший гол турнира. Его дальний удар по невероятной дуге принес Узбекистану путевку в финал. 

В решающем матче Узбекистан проиграл Саудовской Аравии, но, безусловно, турнир как для сборной в целом, так и для Жалолиддинова в частности, получился успешным. Игрок "Кайрата" завершил его в статусе лучшего бомбардира (на его счету три мяча, он разделил это звание с еще несколькими игроками) и самого бьющего игрока турнира (16 ударов). 

Столь позитивное и эффективное выступление узбекистанца не может не радовать руководство "Кайрата", но в то же время есть нюансы. Жалолиддинов приходил при Курбане Бердыеве, фактически это его трансфер. Видит ли в своей системе игрока новый тренер Кирилл Кекер, пока неизвестно, но есть предположение, что, даже несмотря на яркую игру за сборную, это не гарантирует ему даже место в обойме. Все из-за схемы и структуры игры "Кайрата" без мяча. 

Жалолиддинов показал, что он комфортно чувствует себя на позиции десятого номера. При Кекере такое амплуа появилось, сейчас там играет Жоао Пауло. Но бразилец работоспособен, он проделывает большой объем, много прессингует, его функционал и навыки шире. Есть большие сомнения, что Жалолиддинов способен проделывать такой объем. Как мы увидели из состава на матч с "Махтааралом", Кекер выбрал игроков в полузащиту и атаку с большим движением: Швырев, Шушеначев, Жоао, Крачковский, Буранчиев - все они способны прессинговать и много двигаться. 

Узбекский полузащитник хорош на мяче и в продвижении, опасен при стандартах, но пока представляется, что для Кекера он будет лишь запасной опцией. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.
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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Узбекистан

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