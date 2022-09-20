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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Фаворит Адиева и страшный сон для Беларуси. Почему Аймбетов - важная фигура для сборной Казахстана

Фаворит Адиева и страшный сон для Беларуси. Почему Аймбетов - важная фигура для сборной Казахстана
©КФФ

Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов остается одной из главных атакующих сил для нашей команды в ближайших матчах Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каком состоянии игрок "Астаны" подходит к этим играм и почему они имеют важное значение для его карьеры. 

Травма Абата, из-за которой он пропустил часть игр в июле и августе, вероятно, беспокоила тренерский штаб сборной, учитывая, как отлично игрок показал себя в июне. Однако возвращение нападающего в строй получилось достаточно позитивным, по крайней мере в индивидуальном плане. 

Сначала он забил "Каспию" на выезде, а затем распечатал ворота "Тобола". Крайне важные голы с точки зрения уверенности в себе. Возможно, на состояние игрока повлиял и уход конкурента в "Астане" в лице Рая Влута. Теперь Аймбетов - точно основной выбор на позицию форварда в столичном клубе. 

Любопытно, что еще до возвращения в "Астану" Григорий Бабаян отмечал позитивную динамику в игре Абата и то, насколько он важен для сборной: 

"Что я в первую очередь отметил бы в Аймбетове - он всегда работает на поле. Сейчас видно, как правильно и грамотно он открывается. У него есть инстинкты породистого нападающего. Вижу, что он превращается в теневого лидера сборной. В ситуациях, когда команде тяжело, он дает ей отдохнуть - мяч подержит, пробьет, заработает фол. Тренер нашел к нему подход, есть доверие. Он может играть в любом клубе Казахстана, просто, как показывает практика, надо найти к нему подход и использовать его лучшие качества". 

В сборной у Абата сложился очень хороший коннект с Адиевым. За три дня до первого матча в Лиге наций Магомед Мусаевич сообщил Аймбетову, что верит и делает ставку на него в качестве первого номера на позиции центрального нападающего. Абат - форвард вдохновения и мотивации, ему очень важно почувствовать доверие со стороны тренера. Пока два лучших сезона в карьере Аймбетова пришлись на периоды, когда ему отдавали особую роль и не позволяли усомниться в своем статусе - это были Александр Седнев в "Актобе" и Алексей Шпилевский в "Кайрате". 

После того, как Адиев отдал полномочия в атаке Аймбетову, тот выдал лучший отрезок в сборной. Ранее форвард в 17 матчах за сборную забил два гола, при Адиеве - три гола в четырех играх. 

Ближайшие матчи с Беларусью и Азербайджаном - это не только шанс для Абата закрепить свой статус, но и вновь заявить о своем потенциале в рамках карьеры за рубежом. Форвард по-прежнему не оставляет цели попробовать себя за пределами Казахстана. Международные игры - это лучшая площадка для решения подобных задач. Интересно, что в сборной Аймбетов уже дважды забивал команде Беларуси (в 2020 и 2022 годах), поэтому можно сказать, что этот соперник - клиент казахстанского нападающего. 

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Метки:
Аймбетов Абат Адиев Магомед Сборная РК по футболу Лига наций КПЛ

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