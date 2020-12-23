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Европейский клуб задумал подписать защитника "Астаны"

Им интересуются и другие команды.

Европейский клуб задумал подписать защитника "Астаны"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Белорусский "Шахтер" заинтересован в защитнике "Астаны" Луке Шимуновиче, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 23-летний защитник в минувшем сезоне потерял место в основном составе. На его счету всего восемь матчей в КПЛ и два - в еврокубках. Ранее Шимунович уже выступал в солигорском клубе. В сезоне-2018 он сыграл 18 матчей и забил один гол.

В трансфере хорватского защитника заинтересован главный тренер "Шахтера" Роман Григорчук, ранее работавший с Шимуновичем в "Астане". Предложение из "Шахтера" - не единственное для футболиста. Он также попал в сферу интересов ряда зарубежных клубов.

Легионер в своем время также играл за латвийский "Спартак" (Юрмала), хорватские "Рудеш", "Сегесту" и "Загреб".

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро. Контракт с казахстанским клубом у него рассчитан до конца следующего года.

 

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Метки:
Футбол Футбольные трансферы Астана ФК Беларусь КПЛ-2020

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