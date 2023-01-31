От еврокубков до аутсайдера? Почему "Шахтер" один из самых нестабильных клубов КПЛ

Полтора года назад "Шахтер" сыграл выше ожиданий в Лиге конференций и дошел до финала Кубка Казахстана, но с тех пор никакого прогресса не произошло. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как карагандинцы проводят зимнее межсезонье и почему на них до сих пор сказывается еврокубковое лето 2021 года.

С 2020 года в "Шахтере" сменилось уже восемь главных тренеров. Да, среди них были двое исполняющих обязанности, но все же тенденция пугающая. При этом в назначениях не было единых ориентиров, приходили абсолютно разные специалисты - иностранцы и местные, молодые и возрастные, с атакующей направленностью и оборонительной. И весь этот хаотичный образ в том числе затрагивает селекцию и результаты клуба.

"Шахтер" никак не преобразовал свой относительный успех в 2021 году. Более того, затраты в том сезоне, вероятно, дают о себе знать даже сейчас ,и получается, что на дистанции клуб, скорее, потерял, нежели что-то приобрел.

Каким нам стоит ожидать "Шахтер" на этот раз? Видимо, клуб теперь больше акцентирован на своем продукте. В команде появилось немало местных игроков, а возглавил коллектив отлично знакомый болельщикам Игорь Солошенко.

Справедливости ради, те игроки, которые ушли из "Шахтера" после прошлого сезона, едва ли вызывают сожаление у местной публики. Ключевые потери клуба произошли еще летом 2022-го, а сейчас отвалились в основном в крайне средние легионеры.

На сегодня "Шахтеру" удалось сохранить из знаковых казахстанцев Игоря Шацкого, Айдоса Таттыбаева и, вероятно, Романа Муртазаева (он так и не перешел в узбекский "Нефтчи"). Из легионеров остались в Караганде полузащитники Стефан Букорац, Роджер Каньяс и Темур Чогадзе. Также клуб сохранил талантливых воспитанников, в их числе игроки молодежной сборной Казахстана - Абылайхан Назымханов и Иван Свиридов.

В январе "Шахтер" начал постепенно приглашать новичков. В первую очередь вернулось еще несколько воспитанников, а именно Егор Алишаускас и Жан Али Пайруз. Оборону команды могут усилить грузинский центрбек Антон Толордава и экс-защитник сборной Казахстана Виктор Дмитренко.

В полузащите появился бывший игрок "Астаны" Юрий Перцух, который в очередной раз попытается перезапустить карьеру и вернуться на уровень сборной.

Плюс клуб привлек еще несколько молодых игроков из своей структуры, они получают достаточно практики на сборах, но сможет ли кто-то из них закрепиться в основе, пока сказать сложно. С учетом Толордавы, у "Шахтера" сейчас всего четыре легионера, по слухам, их в итоге будет лишь шесть.

На данный момент неубедительно выглядит набор защитников, тут усиление так или иначе необходимо. Также стоит добавить вариативности в атаку, где пока исключительно казахстанские игроки. По именам достаточно опыта и класса лишь в полузащите, где есть Перцух, Букорац и Каньяс.

Да, у "Шахтера" всегда была хорошая местная школа, но мы видим, что даже сыгравшие за основу пару сезонов Назымханов и Свиридов по-прежнему не показывают стабильно качественной игре на уровне КПЛ. Поэтому, бросив в бой еще несколько более молодых воспитанников, "Шахтер" рискует оказаться в зоне выживания. И затем использовать это в качестве аргумента защиты будет нельзя, поскольку решение акцентировать внимание на воспитанниках не было спланированным и долгосрочным, на эти меры клуб подтолкнули финансовые обстоятельства. Привлекать молодежь - это похвально, но интегрировать ее надо поступательно и вдумчиво.

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