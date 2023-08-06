"Есть разные взгляды на ситуации". Карпович - о "конфликте" с директором "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович выступил с заявлением относительно нынешнего этапа сезона и коммуникации с руководителем клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Уважаемые болельщики, вы знаете, что у команды сейчас очень плотный график. Команда играет каждые 3-4 дня в чемпионате и в еврокубках. Это большая физическая нагрузка, и большая ответственность за результат. Хотел бы, чтобы мы все вместе сплотились в столь ответственный период, и только думали о том, как добиться поставленных целей.

Хочу сразу развеять разные слухи, в команде хороший микроклимат, никаких проблем в этом нет. С директором нет никаких конфликтов, есть рабочие моменты, есть разные видения на некоторые ситуации, но не более. Все новые игроки были согласованы, они знают, что пришли в большой клуб, и какие задачи стоят. На каждого из них мы рассчитываем, и на каждого надеемся. Давайте сплотимся ради общей цели и на благо командных результатов", - цитирует Андрея Владимировича пресс-служба "Актобе".

Напомним, что "Актобе" продолжает борьбу за медали в чемпионате Казахстана и нацелен выйти в групповой этап Лиги конференций. На следующей неделе команда Карповича сыграет в третьем раунде квалификации еврокубка.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 8 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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