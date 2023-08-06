"Есть разные взгляды на ситуации". Карпович - о "конфликте" с директором "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович выступил с заявлением относительно нынешнего этапа сезона и коммуникации с руководителем клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Уважаемые болельщики, вы знаете, что у команды сейчас очень плотный график. Команда играет каждые 3-4 дня в чемпионате и в еврокубках. Это большая физическая нагрузка, и большая ответственность за результат. Хотел бы, чтобы мы все вместе сплотились в столь ответственный период, и только думали о том, как добиться поставленных целей.
Хочу сразу развеять разные слухи, в команде хороший микроклимат, никаких проблем в этом нет. С директором нет никаких конфликтов, есть рабочие моменты, есть разные видения на некоторые ситуации, но не более. Все новые игроки были согласованы, они знают, что пришли в большой клуб, и какие задачи стоят. На каждого из них мы рассчитываем, и на каждого надеемся. Давайте сплотимся ради общей цели и на благо командных результатов", - цитирует Андрея Владимировича пресс-служба "Актобе".
Напомним, что "Актобе" продолжает борьбу за медали в чемпионате Казахстана и нацелен выйти в групповой этап Лиги конференций. На следующей неделе команда Карповича сыграет в третьем раунде квалификации еврокубка.
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