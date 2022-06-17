"Если возьмется за ум". Оценены перспективы футболиста "Кайрата" вернуться в РПЛ

Спортивный менеджер Юрий Белоус прокомментировал перспективы полузащитника "Кайрата" Жасура Жалолиддинова, ставшего лучшим бомбардиром молодежного Кубка Азии в составе сборной Узбекистана.

В нынешнем сезоне КПЛ он провел за алматинский клуб семь матчей, результативными действиями не отметился. Игрок арендован у ташкентского "Локомотива" с правом выкупа до конца 2022 года.

"Если Жасур возьмется за ум, а не только будет довольствоваться своим талантом, то у него хорошие перспективы. Потому что вместо того, чтобы работать в РПЛ, он вернулся в Узбекистан, потом перешел в "Кайрат", где не попадал в основу. Но то, что он помог молодежной сборной Узбекистана, - хорошо.

Есть целый ряд причин, почему у него не получилось в России. С одной стороны, он приехал в "Локомотив" абсолютно растренированным, плюс у "железнодорожников" команда была наиграна и у Николича (бывший главный тренер) он чуть ли не мячи подавал на тренировках. На него вообще не рассчитывали. "Тамбов" спасался от вылета, и там он смог сыграть только на Кубок. Он молодой парень, если он будет больше тренироваться и меньше симулировать, то у него могут быть хорошие перспективы.

Жасур может вернуться в Россию, почему нет? Но, когда ему было 18 лет и он переходил в "Локомотив" как потрясающий талант из Азии, закончилось все это печально, он не реализовал себя, и в этом его вина. Одно дело - в Узбекистане, другое дело - у нас. Надо приезжать и молча вкалывать.

В 18 лет он играл за главную сборную Узбекистана, а сейчас нет. Если его пригласят западные команды, то попробовать можно, но пока таких предпосылок я не вижу. Шомуродов со своими физическим данными в Италии отлично выглядит, а Жасуру там сложно будет, но все зависит от него", - приводит слова Белоуса Metaratings.ru.

Напомним, Жалолиддинов помог молодежной сборной Узбекистана по футболу (до 23 лет) выйти в финал Кубка Азии. Решающий матч команда проведет с Саудовской Аравией 19 июня в Ташкенте.

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