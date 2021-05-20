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Эсеола понадобился клубам КПЛ. "Кайрат" перевел форварда в первую лигу

В нынешнем сезоне в его активе пока два гола.

Эсеола понадобился клубам КПЛ. "Кайрат" перевел форварда в первую лигу
Адеринсола Эсеола. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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После перевода в дубль форварда "Кайрата" Адеринсолы Эсеолы украинским нападающим стали активно интересоваться другие клубы КПЛ, в частности "Ордабасы" и "Жетысу", сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"У шымкентцев перманентные задержки заработной платы и премиальных, а руководство семиреченцев никак не может найти средства на замену резервного поля, из-за чего талдыкорганской команде пока так и не возвращены три очка, снятые перед стартом сезона.
Зато на аренду дорогостоящего Эсеолы деньги, видимо, есть", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29-летний Эсеола выступает за "Кайрат" с 2018 года. До этого был игроком "Акжайыка". В нынешнем сезоне КПЛ он провел девять матчей, в которых забил два гола.

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК

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