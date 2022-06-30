Еще один клуб КПЛ получил трансферный бан

Экс-капитан "Ордабасы" Пабло Фонтанелло обратился в ФИФА по поводу долгов со стороны шымкентского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Международная федерация вынесла решение в пользу аргентинского футболиста и наложила трансферный бан на "Ордабасы".
Фонтанелло провел пять сезонов в шымкентской команде, покинув ее в середине сезона 2021 года.
Ранее трансферный бан был наложен на павлодарский "Аксу".
На данный момент "Ордабасы", набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице КПЛ. "Аксу" (14) идет 12-м.
Реклама