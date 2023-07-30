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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Эмоции переполняют". Али Алиев разобрал победу "Кызыл-Жара" над "Астаной"

"Эмоции переполняют". Али Алиев разобрал победу "Кызыл-Жара" над "Астаной"
©ФК "Кызыл-Жар"

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев прокомментировал победу своей команды над "Астаной", сообщает пресс-служба клуба

Встреча прошла накануне в Петропавловске завершилась минимальной победой хозяев поля. Алиев отметил, что уровень его команды в таких встречах растет. 

"Во-первых, я хочу поблагодарить болельщиков и футболистов обеих команд за такой матч. Эмоции переполняют. Понятное дело, что команда "Астана" - это бренд, команда, в которой собраны почти все игроки сборной. "Астана" уже два раунда играет в Лиге чемпионов. Соответственно, психологический уровень в этих играх растет. Растет скорость, мышление быстрее работает. Да, чуть-чуть был спад у команды гостей в плане морального состояния. Эти переезды, перелеты...

Но нужно отдать должное нашим ребятам. В первом тайме они выдержали тот натиск, который был со стороны гостей, пока у них были физические кондиции. Затем, наверное, наступил тот рубеж, тот временной отрезок, при котором наши ребята сделали анализ из предыдущих игр, которые мы проводили с командой "Ордабасы", то есть результат 93-х минут. Честно говоря, уже какой-то комплекс зародился у команды в эти минуты. Мы, практически, что в конце первого тайма, что в конце второго тайма, последних матчей проводили валидольно.

Нужно отдать должное ребятам. Они растут, делают выводы и анализируют игры. На теоретических занятиях задают вопросы. И вот этот фидбек, то есть ответная реакция, которая существует между тренерским штабом и футболистами, сегодня на лицо показало, что ребята поработали очень качественно в недельном цикле.

Что касается игры. Наверное, вы видели сами, что во втором тайме было доминирующая позиция клуба "Кызыл-Жар". Мы создавали моменты. И если бы, чуть-чуть похладнокровней обошлись с мячом в штрафной площади гостей, то могли бы и раньше забить нужный гол.

В целом игра разделилась на два тайма. Первый тайм мы выжидающе терпели. Во втором тайме, непосредственно, включились в скоростную игру в необходимой фазе, когда мы с мячом делали все абсолютно правильно. Поэтому, и создавались эти моменты. Мы воспользовались тем, что "Астана" играет на два фронта и эти перелеты, переезды, смена грунта, погоды и часовых поясов - дала о себе знать. В прошлом году мы прожили подобное, и мы знаем на своей "шкуре", каково это.

Что касается новичков. Мы подписали Дмитрия Хлебаса. А еще заявили нападающего Бориса Смилянича. Плюс, вместо Брайана, который, к сожалению, получил травму, и его пришлось просто заменить, потому что, он уехал на операцию, мы подписали - Дарко Булатовича, у которого за спиной игры за сборную Черногории.

Я думаю, что ребята втянутся, и мы, впоследствии, рассчитываем на их помощь. Именно в их человеческих качествах не сомневаемся, что они вольются в коллектив, но и плюс ко всему быстро наберут свою оптимальную форму. Поэтому пусть болельщики не переживают. Трансфертное окно просто так у нас не прошло", - сказал Алиев. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11
14 Каспий 16 2 4 10 15-28 10

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Метки:
Кызыл-Жар СК Астана ФК КПЛ

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