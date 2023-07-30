"Эмоции переполняют". Али Алиев разобрал победу "Кызыл-Жара" над "Астаной"

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев прокомментировал победу своей команды над "Астаной", сообщает пресс-служба клуба.
Встреча прошла накануне в Петропавловске завершилась минимальной победой хозяев поля. Алиев отметил, что уровень его команды в таких встречах растет.
"Во-первых, я хочу поблагодарить болельщиков и футболистов обеих команд за такой матч. Эмоции переполняют. Понятное дело, что команда "Астана" - это бренд, команда, в которой собраны почти все игроки сборной. "Астана" уже два раунда играет в Лиге чемпионов. Соответственно, психологический уровень в этих играх растет. Растет скорость, мышление быстрее работает. Да, чуть-чуть был спад у команды гостей в плане морального состояния. Эти переезды, перелеты...
Но нужно отдать должное нашим ребятам. В первом тайме они выдержали тот натиск, который был со стороны гостей, пока у них были физические кондиции. Затем, наверное, наступил тот рубеж, тот временной отрезок, при котором наши ребята сделали анализ из предыдущих игр, которые мы проводили с командой "Ордабасы", то есть результат 93-х минут. Честно говоря, уже какой-то комплекс зародился у команды в эти минуты. Мы, практически, что в конце первого тайма, что в конце второго тайма, последних матчей проводили валидольно.
Нужно отдать должное ребятам. Они растут, делают выводы и анализируют игры. На теоретических занятиях задают вопросы. И вот этот фидбек, то есть ответная реакция, которая существует между тренерским штабом и футболистами, сегодня на лицо показало, что ребята поработали очень качественно в недельном цикле.
Что касается игры. Наверное, вы видели сами, что во втором тайме было доминирующая позиция клуба "Кызыл-Жар". Мы создавали моменты. И если бы, чуть-чуть похладнокровней обошлись с мячом в штрафной площади гостей, то могли бы и раньше забить нужный гол.
В целом игра разделилась на два тайма. Первый тайм мы выжидающе терпели. Во втором тайме, непосредственно, включились в скоростную игру в необходимой фазе, когда мы с мячом делали все абсолютно правильно. Поэтому, и создавались эти моменты. Мы воспользовались тем, что "Астана" играет на два фронта и эти перелеты, переезды, смена грунта, погоды и часовых поясов - дала о себе знать. В прошлом году мы прожили подобное, и мы знаем на своей "шкуре", каково это.
Что касается новичков. Мы подписали Дмитрия Хлебаса. А еще заявили нападающего Бориса Смилянича. Плюс, вместо Брайана, который, к сожалению, получил травму, и его пришлось просто заменить, потому что, он уехал на операцию, мы подписали - Дарко Булатовича, у которого за спиной игры за сборную Черногории.
Я думаю, что ребята втянутся, и мы, впоследствии, рассчитываем на их помощь. Именно в их человеческих качествах не сомневаемся, что они вольются в коллектив, но и плюс ко всему быстро наберут свою оптимальную форму. Поэтому пусть болельщики не переживают. Трансфертное окно просто так у нас не прошло", - сказал Алиев.
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