Экс-вратарь ЦСКА покинул клуб КПЛ

Российский вратарь Сергей Ревякин покинул футбольный клуб "Актобе". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что руководство "красно-белых" решило не продлевать контракт с 26-летним голкипером.

​Воспитанник питерского "Зенита" и московского ЦСКА пополнил "Актобе" перед началом сезона 2021 года. В составе актюбинцев дебютировал лишь после ухода из клуба белорусского специалиста Алексея Баги, а после возвращения Владимира Муханова вновь потерял место в основном составе.

В КПЛ-2021 провел семь матчей, а также четыре игры в Кубке Казахстана. Последний раз он на поле выходил 7 августа в матче против "Акжайыка" (1:2), в то время как "Актобе" финишировал на шестом месте в таблице.

Ранее проходила информация, что "красно-белые" вели переговоры с сербским вратарем.