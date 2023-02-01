Экс-вратарь "Спартака" и юношеской сборной России может начать выступать за Казахстан

Бывший вратарь системы казанского "Рубина" и московского "Спартака" Тимур Акмурзин может получить казахстанское гражданство. Об этом Metaratings.ru сообщил его агент Станислав Станиславский.
- Ваш клиент Акмурзин играет в "Тоболе". Был ли интерес со стороны клубов РПЛ?
- Акмурзин переподписал контракт с "Тоболом". Интерес из РПЛ был, мы пока не можем назвать клуб, возможно, вернемся к этому вопросу летом.
- Акмурзин не думал о получении паспорта Казахстана?
- У Тимура казахские корни, поэтому все возможно.
25-летний Акмурзин выступает за "Тобол" с 2022 года, во всех турнирах сыграл 14 матчей за костанайцев, пропустил 22 мяча. В свое время вызывался в юношескую сборную России до 18 лет.
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