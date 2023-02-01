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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Экс-вратарь "Спартака" и юношеской сборной России может начать выступать за Казахстан

Экс-вратарь "Спартака" и юношеской сборной России может начать выступать за Казахстан
©ФК "Тобол"

Бывший вратарь системы казанского "Рубина" и московского "Спартака" Тимур Акмурзин может получить казахстанское гражданство. Об этом Metaratings.ru сообщил его агент Станислав Станиславский.

- Ваш клиент Акмурзин играет в "Тоболе". Был ли интерес со стороны клубов РПЛ?

- Акмурзин переподписал контракт с "Тоболом". Интерес из РПЛ был, мы пока не можем назвать клуб, возможно, вернемся к этому вопросу летом.

- Акмурзин не думал о получении паспорта Казахстана?

- У Тимура казахские корни, поэтому все возможно.

25-летний Акмурзин выступает за "Тобол" с 2022 года, во всех турнирах сыграл 14 матчей за костанайцев, пропустил 22 мяча. В свое время вызывался в юношескую сборную России до 18 лет.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Тобол ФК Казахстан Сборная РК по футболу

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