Экс-президента казахстанского клуба объявили в международный розыск

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области объявлен в межгосударственный розыск бывший президент футбольного клуба "Кызыл-Жар" Григорий Лория, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 миллионов теңге.

В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета было выделено 1,7 миллиарда теңге.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность.

В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

Григорий Лория - один из функционеров Казахстана (отец известного экс-вратаря сборной Давида Лории). Ранее он занимал руководящие должности в таких структурах и клубах, как астанинский "Женис", Казахстанская федерация футбола (КФФ), ПФЛК, карагандинский "Шахтёр" и павлодарский "Иртыш".

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