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Экс-президента казахстанского клуба объявили в международный розыск

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Экс-президента казахстанского клуба объявили в международный розыск Григорий Лория. Фото: АФМ РК©

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области объявлен в межгосударственный розыск бывший президент футбольного клуба "Кызыл-Жар" Григорий Лория, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области объявлен в межгосударственный розыск бывший президент футбольного клуба "Кызыл-Жар" Григорий Лория, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 миллионов теңге.

В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета было выделено 1,7 миллиарда теңге.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность.

В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

Григорий Лория - один из функционеров Казахстана (отец известного экс-вратаря сборной Давида Лории). Ранее он занимал руководящие должности в таких структурах и клубах, как астанинский "Женис", Казахстанская федерация футбола (КФФ), ПФЛК, карагандинский "Шахтёр" и павлодарский "Иртыш".

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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