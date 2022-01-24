К экс-игроку сборной Албании проявляют интерес ряд клубов из чемпионата Казахстана

К экс-игроку "Руха" из Бреста Элису Бакаю проявляют интерес ряд клубов из чемпионатов Казахстана и Албании, сообщает телеграм-канал Inside/Arseniy Isaenya. При этом не уточняется, какие именно.

34-летний Бакай выступал за белорусские "Динамо-Брест", "Шахтер" (Солигорск), хорватский "Сплит", израильский "Хапоэль" (Раанана), украинский "Черноморец" (Одесса), румынский "Динамо" (Бухарест). На родине играл за "Партизани", "Динамо" (Тирана), "Влазния", "Кукеси".

Провел 26 матчей и забил один гол за сборную Албании в период 2007-2013 годов, также был игроком молодежной сборной (девять игр и два гола).

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 100 тысяч евро.