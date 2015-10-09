Экс-игрок сборной Узбекистана рассказал о срыве трансфера в клуб КПЛ

Узбекистанский нападающий Жасурбек Яхшибоев объяснил, почему не смог продолжить карьеру в одном из клубов Казахстанской Премьер-лиги.

По словам футболиста, стороны были близки к заключению соглашения, однако оформить трансфер помешали обстоятельства, связанные с регистрацией новых игроков.

"Даже не знаю… Поступило предложение из Казахстана. Там возникли небольшие проблемы — клубу запретили регистрировать новых игроков из-за закрытия трансферного окна. Поэтому подписать контракт не удалось. Вот и всё", — заявил Яхшибоев в интервью Championat.Asia.

Напомним, в сезоне-2024 узбекистанский форвард выступал за шымкентский "Ордабасы". В составе казахстанского клуба он провел 17 официальных матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами.

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