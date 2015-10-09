Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 20:00
 

Экс-игрок сборной Узбекистана рассказал о срыве трансфера в клуб КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Экс-игрок сборной Узбекистана рассказал о срыве трансфера в клуб КПЛ ©ФК "Ордабасы"

Узбекистанский нападающий Жасурбек Яхшибоев объяснил, почему не смог продолжить карьеру в одном из клубов Казахстанской Премьер-лиги. 

Поделиться

Узбекистанский нападающий Жасурбек Яхшибоев объяснил, почему не смог продолжить карьеру в одном из клубов Казахстанской Премьер-лиги. 

По словам футболиста, стороны были близки к заключению соглашения, однако оформить трансфер помешали обстоятельства, связанные с регистрацией новых игроков.

"Даже не знаю… Поступило предложение из Казахстана. Там возникли небольшие проблемы — клубу запретили регистрировать новых игроков из-за закрытия трансферного окна. Поэтому подписать контракт не удалось. Вот и всё", — заявил Яхшибоев в интервью Championat.Asia.

Напомним, в сезоне-2024 узбекистанский форвард выступал за шымкентский "Ордабасы". В составе казахстанского клуба он провел 17 официальных матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 11, женщины
14 июля 16:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
- : -
Алтай
Алтай
(Усть-Каменогорск)
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Алтай
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!