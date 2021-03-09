Экс-игрок "Милана" и ЦСКА отклонил предложение из Казахстана

Бывший игрок итальянского "Милана" и московского ЦСКА японский полузащитник Кейсуке Хонда мог продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sportinfo.az, у 34-летнего хавбека было предложение от одного из казахстанских клубов, но он предпочел ему вариант с азербайджанским "Нефтчи".

Хонда в период с 2010 по 2013 год выступал в московском ЦСКА, в составе которого стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России. После он перебрался в "Милан", где отыграл три сезона, завоевав Суперкубок Италии.

Последним клубом Хонды стал "Портимоненсе", за который он не сыграл ни одного матча из-за споров о трансферном статусе.

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