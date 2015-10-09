Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 13:00
 

Экс-игрок европейской сборной сделал заявление о переходе в топ-клуб КПЛ

Бывший защитник сборной Украины Иван Ордец высказался о своем переходе "Актобе" и назвал цели перед будущим сезоном, передают Vesti.kz.

Бывший защитник сборной Украины Иван Ордец высказался о своем переходе "Актобе" и назвал цели перед будущим сезоном, передают Vesti.kz.

Ранее Ордец выступал за немецкий "Бохум", московское "Динамо", а также украинские клубы "Ильичёвец" и донецкий "Шахтёр".

С 2014 по 2018 год футболист вызывался в национальную сборную Украины.

"Ранее я никогда не был в Казахстане, но знаю, что у этой страны очень красивая природа и богатая культура. Об "Актобе" тоже был наслышан: это клуб с очень высокими амбициями. Также хорошо знаю, что здесь одни из лучших и самых многочисленных болельщиков. Это решение, конечно, принимал, посоветовавшись с семьей и агентом.

 Вместе с "Актобе" хочу покорять самые высокие вершины. Сделаю всё возможное, чтобы выполнить все задачи клуба и порадовать болельщиков.", - заявил Ордец в интервью пресс-службе клуба. 

В составе московского "Динамо" Ордец становился бронзовым призёром чемпионата России (2021/22), а с донецким "Шахтёром" выигрывал чемпионат Украины (2016/17, 2017/18), Кубок Украины (2015/16, 2016/17, 2017/18) и Суперкубок страны (2017).

 

