Экс-футболист "Рубина" не приедет в КПЛ

Белорусский футболист Антон Сарока вскоре заключит соглашение с гродненским "Неманом". Стороны находятся на финальной стадии переговоров, сообщает Football.by.
29-летний форвард недавно покинул борисовский БАТЭ. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Сарока не провел ни одного матча за БАТЭ в нынешнем сезоне высшей лиги, приняв участие лишь в поединке за Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что нападающим интересовались в Казахстане. В частности, речь шла о "Жетысу". Также отмечалось, что в юности Сарока считался большим талантом и его подписал "Рубин". Но в Казани он не заиграл, был отдан в аренду в "Городею", где провел хороший отрезок. Затем были "Минск", отъезд в бельгийский "Локерен". А в марте 2019 года вернулся на родину, став игроком БАТЭ.
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