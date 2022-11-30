Экс-футболист "Астаны" и "Кайрата" остался без клуба после ссоры с гендиректором

Российский футболист Заурбек Плиев покидает "Уфу" после ссоры с генеральным директором клуба с Шамилем Газизовым. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".
Отмечается, что у Заурбека Плиева после матча с "Рубином" произошел конфликт в раздевалке с Шамилем Газизовым, отношения выясняли, мягко говоря, на повышенных тонах. Плиев-старший после этого не полетел на матч с "Аланией" в Грозный.
Казахстанским болельщикам Заурбек Плиев известен по выступлениям за "Астану" (2011) и "Кайрат" (2014-2015).
Отметим, что "Уфа" играет в первой российской лиге, после 20 матчей команда с 18 очками идет на 16-м месте в таблице.
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