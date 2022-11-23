Два тренера из Средней Азии могут возглавить клубы КПЛ

Два тренера из Средней Азии заинтересовали футбольные клубы казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

Первый из них - 43-летний Улугбек Бакаев из Узбекистана - хорошо известен нашим болельщикам и оставил определенный след в Казахстане. Выступал за "Тобол", "Жетысу" и "Иртыш". Становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана. Четырежды лучший бомбардир КПЛ, забил 111 мячей в премьер-лиге. После окончания карьеры игрока работал главным тренером "Бухары" и "Согдианы".

Вторым является 50-летний таджикский специалист Виталий Левченко. В молодом возрасте его из "Худжанда" забрали в киевское "Динамо", где выступал за вторую команду. После украинских ЦСКА и "Таврии" поиграл в российских и китайском клубах. Выступал за сборную Таджикистана.

Карьеру тренера начал в Украине. Работал тренером молодежной сборной этой страны, главным тренером юношеской сборной Таджикистана. Входил в тренерский штаб национальной сборной Таджикистана. Затем поработал в таджикских клубах, в самарских "Крыльях Советов".

Последним его клубом был ферганский "Нефтчи". Вместе с "Истиклолом" дважды становился чемпионом и обладателем Суперкубка Таджикистана. Также дважды лучший тренер Таджикистана.

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