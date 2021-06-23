Два лидера присоединились к "Кайрату" перед матчем с "Каспием"

Футболисты Гулжигит Алыкулов и Дино Миканович вернулись в состав "Кайрата" перед матчем с "Каспием" в рамках 17-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба.
20-летний Алыкулов вернулся из расположения сборной Кыргызстана, которая проводила матчи в отборочном цикле ЧМ-2022 в зоне АФК, а 27-летний хорватский защитник находился в лазарете.
Напомним, что матч "Кайрат" - "Каспий" пройдет сегодня, 23 июня, в Алматы. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Каспий", "Кайсар" - "Тобол" и еще двух игр 17-го тура КПЛ
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