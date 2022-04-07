Два футболиста КПЛ получили дисквалификацию

Прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ по итогам четвертого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает официальный сайт КФФ.

На нем были приняты следующие решения.

"Каспий" - "Ордабасы"

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Ордабасы" Чаговца Е. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 4 апреля 2022 года.

"Тараз" - "Атырау"

За грубую игру в отношении соперника с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Атырау" Набиханова А. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 4 апреля 2022 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10 2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10 3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7 6 Астана 4 2 0 2 4-4 6 7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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