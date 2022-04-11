Дугалич и Косович выбрали новый клуб после ухода из "Кайрата"

Бывшие футболисты "Кайрата" Раде Дугалич и Небойша Косович завершили переход в китайский клуб "Мэйчжоу Хакка" на правах свободных агентов. Об этом сообщает Transfermarkt.ru.

"Мэйчжоу Хакка" финишировал на втором месте в первой лиге и заполучил путевку в суперлигу-2022.

Оба игрока становились чемпионами Казахстана в составе алматинского клуба в сезоне 2020 года. В активе Дугалича 95 матчей в футболке "желто-черных" (12 голов и два ассиста), а у Косовича 72 игры (девять голов и десять ассистов).

Сербский защитник переходил в "Кайрат" зимой 2019 года на правах свободного агента, после ухода из красноярского "Енисея", заключив контракт на два года, а черногорский полузащитник был выкуплен у белградского "Партизана" за 450 тысяч евро в марте того же года.

Добавим, что в зимнее межсезонье состав "Кайрата" серьезно обновился, его покинули Дино Миканович, Камо Оганесян и другие.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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