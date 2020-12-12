Достойно выступить в Лиге чемпионов. Интервью Абикена о чемпионстве "Кайрата", своем голе с центра поля и предложениях из Европы

Полузащитник "Кайрата" и сборной Казахстана Айбол Абикен дал интервью KazFootball.kz, в котором поделился впечатлениями от долгожданного чемпионства алматинского клуба, рассказал о проблемах со зрением, желании поиграть в Европе и реакции отца на гол с центра поля в ворота Албании.

- Что скажешь о результатах жеребьевки отборочного цикла чемпионата мира-2022? Готова ли сборная реабилитироваться за неудачное выступление в Лиге наций и приятно удивить нас в следующем году?

- На данный момент, думаю, нет слабых сборных. Это очень хорошие команды. Особенно большая мотивация играть против действующего чемпиона мира - Франции. Честно, не могу сказать, почему так получилось в Лиге наций. Обидно, остался плохой осадок. В следующем году должны стараться больше, биться за честь страны и показать хороший результат.

- Расскажи о тренировочном процессе Михала Билека. Все ли игроки находили общий язык с чешским специалистом?

- Хочу сказать Михалу Билеку спасибо! В команде не было никаких конфликтов, все хорошо ладили.

- Мог ли 19-летний Абикен, выступающий в турнире дублеров, представить, что через пять лет сыграет в футболке главной команды страны против таких звезд, как Азар, Куртуа, а в будущем, вероятно, и против Погба, Гризманна?

- Тогда я даже в молодежную сборную не вызывался (улыбается). Но, конечно, были мечты сыграть против мировых звезд, и как мы видим, они сбываются.

- Поговорим о твоем знаменитом голе в ворота Албании. Несмотря на шикарный и точный удар, ты отпраздновал взятие ворот очень скромно.

- В тот момент, как все знают, мы проигрывали в счете. Не было времени праздновать. В уме только было побыстрее отыграться, но увы, не получилось… После игры все писали, поздравляли с голом. Папа у меня, конечно, большой патриот. Он был зол, что мы проиграли, но со временем успокоился и поздравил меня с голом. В конце матча обменялись футболками с вратарем албанцев Этритом Беришей.

- После матча ты признавался, что заметил, как Бериша вышел далеко из своих ворот, после чего ты моментально принял такое нестандартное решение. Часто ли практикуете такое на тренировках?

- Такое на тренировках не практикуем. Этому научился еще с детства, когда играл в группе подготовки. У нас был тренер Мифтахов Рашид Вагизович, с которым часто практиковали подобное на тренировках.

- Поступали ли предложения из Европы по ходу сезона? Хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате по примеру Вороговского или того же Зайнутдинова?

- Пока никаких предложений не поступало. Да, я хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Но на данный момент у меня действующий контракт с "Кайратом".

- Немногие знают, что во всех матчах ты играешь в линзах из-за проблем со зрением. Комфортно ли тебе в них на поле?

- Да, зрение - это одна из моих проблем. Если честно, в линзах играть очень неприятно, глаза быстро устают.

- Болельщики часто сравнивают тебя с Серхио Бускетсом из-за комплекции и позиции на поле. А какой футболист был или является твоим примером для подражания?

- Мне всегда очень импонировал Стивен Джеррард. С детства восхищался его игрой.

- В "Кайрате" ты начинал центральным защитником, потом стал опорником, а по ходу нынешнего сезона переквалифицировался в правого полузащитника. Как так получилось? Комфортно ли тебе на этой позиции?

- Это было решение тренера. Куда меня поставят, там и буду играть. Думаю, я неплохо справился с игрой на новой позиции.

- Поговорим о чемпионском сезоне "Кайрата". Что чувствовал внутри после финального свистка в игре с "Ордабасы"? Долго отходил от эйфории?

- Очень классно стать чемпионами впервые за 16 лет. После свистка все побежали на поле, бурно праздновали. Непередаваемые эмоции! Но эйфории как таковой не было, потому что впереди еще оставались игры. Жаль, что на стадионе не было зрителей. С ними было бы еще лучше! Они тоже очень долго ждали этого чемпионства.

- Готов ли такой "Кайрат" достойно представить себя и свою страну в квалификации Лиги чемпионов?

- У нас очень хорошая команда. Надеюсь, что мы достойно выступим в Лиге чемпионов!

- "Шахтер" впервые за долгое время возвращается в еврокубки. А ведь это единственная команда, которую "Кайрат" не смог обыграть в этом сезоне.

- Поздравляю "Шахтер", главного тренера Константина Горовенко, а также Павла Кривенцева! Хорошо знаком с ними, так как мы с Пашей вместе играли в "Кайрат А" под руководством Горовенко. Действительно, с ними было очень трудно играть в этом году. Желаю им удачи в еврокубках!

- Как быстро лично ты принял и понял идеи Алексея Шпилевского? Также нередко отмечают вклад тренера по физподготовке Христоса Пападопулоса.

- Идеи Алексея Николаевича я понял с первого же дня работы, выполнял все его требования. А про Пападопулоса могу сказать лишь одно: он - машина!

- Что можешь сказать о Вагнере Лаве и о его вкладе в чемпионство?

- Я очень рад, что играю в одной команде с Вагнером. Он просто лучший, профессионал своего дела! Часто подсказывает нам на поле, дает советы на тренировках.

- Не стоит забывать и о Яцеке Гуральски. Что он дал команде?

- Яцек - хороший футболист, боец на поле.

- Назови три самых сложных матча этого сезона.

- Думаю, это оба матча с "Шахтером", где мы потеряли очки. Также тяжело было играть против "Каспия", они показывали хороший футбол.

- Что помешало этим летом пройти "Маккаби"?

- Мы играли неплохо, просто не повезло…

- В последних турах свои шансы получили молодые футболисты и воспитанники академии. Когда-то ты и сам был их на месте. Подбадривал их перед дебютом?

- Да, конечно. Прекрасно помню, как сам проходил через это. Игроки постарше поддерживали меня, помогли освоиться в команде. Я с 14-15 лет занимался в академии "Кайрата", этот клуб дал мне многое.