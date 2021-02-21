"Должны играть только на победу". Рукавина из "Астаны" о красивом голе на сборах и Суперкубке Казахстана

Защитник "Астаны" Антонио Рукавина в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой красивый гол в матче с брестским "Рухом" и рассказал об ожиданиях от Суперкубка Казахстана.

- Важно, что команда сегодня выиграла. Понятно, что это товарищеский матч, но он предпоследний на этом сборе в Турции. Всегда после победы хорошее настроение, надеюсь, что последнюю игру сбора тоже выиграем и в хорошем настроении поедем на Суперкубок.

- Вообще, важны ли победы в товарищеских матчах?

- Когда сбор только начинается, то это не особо важно, потому что стоит задача набрать кондиции, подготовиться технически и тактически. Но сейчас, в конце сбора, это как начало сезона, поэтому нужно выигрывать. Конечно, плохо, что мы сегодня пропустили два гола, нам надо над этим еще работать.

- Сегодня у тебя получилось забить красивый гол, была ли это заготовка или получилось спонтанно?

- Была ситуация, когда мяч вылетел из штрафной, нужно было бить. Я пробил и хорошо попал. Но самое важное, что команда выиграла и хорошо сыграла.

- Видели скрипку после празднования гола в матче с "Манчестер Юнайтед" и сегодня. Ждать ли празднования в этом сезоне?

- Дай бог, чтобы это случилось. Но на самом деле не так важно, кто забивает, даже если вратарь забьет, важно, чтобы мы брали очки в сезоне и выигрывали.

- Впереди матчи за Суперкубок. Какие ожидания от турнира?

- ФК "Астана" должен играть только на победу. Возможно, болельщики думают, что полуфинал с "Шахтером" будет легче, чем с "Кайратом" или "Тоболом", но очень важно выйти на матч со 100-процентной концентрацией, только тогда мы сможем выиграть.

Напомним, "Астана" разгромила "Рух" со счетом 6:2 в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке. У "Астаны" дубль оформил боснийский нападающий Семир Смайлагич (13-я и 77-я минуты), а по голу забили Абзал Бейсебеков (28-я), Тигран Барсегян (39-я), Антонио Рукавина (45-я) и Марин Томасов (56-я).